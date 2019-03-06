Мир Из-за самоубийства Кита Флинта The Prodigy отменила все концерты

2019-03-08 16:27 99

Культовая британская группа The Prodigy отменила все концерты. Это  связано с неожиданной смертью солиста Кита Флинта. 

"После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты The Prodigy отменены, данное заявление вступает в силу с этого момента", — говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

Напомним, в Великобритании умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт (Keith Flint). Он был найден мертвым утром 4 марта в своем доме. Как стало известно позже, Кит Флинт совершил самоубийство на фоне развода и раздела имущества с женой.

Летом британцы должны были выступить на фестивале UPark в Киеве, теперь же их участие в мероприятии под вопросом. Представители UPark пока не делали заявлений в связи с отменой концертов The Prodigy.

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