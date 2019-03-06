Мир В NASA впервые назвали дату и год, когда планируют отправить человека на Марс

2019-03-08 21:35 150

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция.

По его словам, для этого нужно еще много сделать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов.

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе", – заявил Брайденстайн.

Глава NASA отметил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты.

Напомним, ранее группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться намного более серьезным, нежели считалось ранее. Причиной стало снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

Ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности. В ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц.