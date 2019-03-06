Украина Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям – Генштаб ВСУ

2019-03-06 17:30 165

 

Российская сторона завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения, а также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал он в среду в Киеве на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает Интерфакс-Украина.

В.Муженко подчеркнул, что украинским Вооруженным силам «есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты».

Начальник Генштаба добавил, что не исключает ряд диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

«Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса спецопераций для подрыва оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведения ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу», — проинформировал В.Муженко.

Вместе с тем, он отметил, что украинские военные предпринимают необходимые шаги по предотвращению подобных сценариев.

«При условии выполнения гособоронзаказа 2019 года мы в два раза увеличим состав новой техники в сравнении с предыдущими годами. Речь идет, прежде всего, об обновлении и принятии на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизованных ракет к ним, укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и морской пехоты», — рассказал В.Муженко.

Начальник Генштаба уточнил, что также пройдет доукомплектование войск легкобронированной автомобильной и обновление парка грузовой техники, увеличение численности отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях. Также укомплектование существующими средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил Украины и обновление корабельно-катерного состава ВМС Украины.

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