Украина В Кабмине похвастались небывалым ростом экономики

2019-03-06 21:00 135

Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал, в среду, 6 марта.

"Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты", - заявил Розенко.

Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.

"Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года", - утверждает вице-премьер.

По данным Госстата, в января средняя номинальная зарплата составила 9223 гривны.