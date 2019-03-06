Украина Кабмин решил запретить в Украине продажу антибиотиков без рецепта

2019-03-06 18:00 120

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, в соответствии с которым доступ к антибиотикам без рецептов будет ограничен. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому правительством постановлению до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные акты для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

А уже в 2019-2020 годах Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.