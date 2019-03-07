Украина Схемы в оборонке: директора госпредприятия Спецтехноэкспорт арестовали до 1 мая

2019-03-07 09:40 213

Соломенский райсуд Киева постановил арестовать до 1 мая директора госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса. При этом чиновнику оставили возможность внести залог в размере семи миллионов гривен.

Напомним, ранее чиновника задержали детективы НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере. 

По данным СМИ, представитель обвинения, прокурор САП Ольга Яровая требовала в качестве альтернативной меры залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.

Суд также взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия Спецтехноэкспорт Дениса Панасенко, назначив ему залог в размере пяти миллионов гривен.

Ранее на этой неделе детективы НАБУ задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по делу о завладении 2,3 млн долларов.

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