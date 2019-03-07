Украина Хищения в оборонке: арестованы четверо, но не те, кого раскрыл Бигус

2019-03-07 13:44 225

Сегодня стало известно, что Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения действующему и четверым бывшим служащим Спецтехноэкспорта, которые причастны к хищению 55,5 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба САП, суд избрал меры пресечения действующему директору, бывшему директору и еще трем бывшим служащим дочернего предприятия государственной компании Укрспецэкспорт госпредприятия Спецтехноэкспорт.

Действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 7 млн ​​гривен, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.