Украина Гройсман рассказал о новом контракте для главы Нафтогаза

2019-03-07 16:30 123

 

Документ будет предусматривать рыночную зарплату для нового главы Нафтогаза и четкие требования к деятельности компании.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новый контракт с председателем правления Нафтогаза, который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании. Об этом он заявил в четверг, 7 марта, во время общения со СМИ в Виннице.

"Новый контракт мы можем заключить на новых условиях. Во-первых, должна быть предусмотрена не заоблачная зарплата, а реальная рыночная зарплата аналогичных компаний Европы. Во-вторых, там должны быть определены очень конкретные задачи для менеджмента компании", - сказал Гройсман.

Он добавил, что задачами должно быть проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на общий транзит газа и продолжение транзита с 1 января 2020 года.

"Нафтогазом на сегодняшний день, 7 марта, отделение газотранспортной системы не осуществлено. Решение правительства по этому вопросу было принято еще 1 июля 2016 года", - сказал Гройсман.

Кроме того, он добавил, что Нафтогаз должен кардинально увеличить добычу украинского газа, чтобы отказаться от импорта и снизить цены на газ. По словам Гройсмана, новый контракт также будет предусматривать четкий план работы на 2019 год помесячно о мероприятиях для продолжения транзита с 1 января 2020 года, увеличения добычи газа. Премьер-министр заверил, что нет никаких фамилий людей, которые не могли бы принять участие в конкурсе, а среди членов конкурсной комиссии - представители МВФ и Всемирного банка.

Гройсман добавил, что в действующем контракте предусмотрена возможность фактической выплаты заработной платы менеджменту в три-четыре раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных государственных компаниях Европейского Союза. Также Гройсман добавил, что в действующем контракте нет никакой конкретной определенной цели или цели, которую должен достичь менеджмент.

Накануне стало известно, что Кабмин решил не продлевать контракт с Андреем Коболевым, который истекает 22 марта. В правительстве хотят провести открытый конкурс на эту должность. Коболев в свою очередь назвал такое решение незаконным.

На прошлой неделе наблюдательный совет Нафтогаза предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях, но глава правительства отметил, что никаких решений по этому вопросу не принималось.

 

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