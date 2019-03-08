Украина Весеннее перемирие: Сегодня на Донбассе стартовал бессрочный режим тишины

2019-03-08 11:13 195

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о бессрочном режиме тишины с полуночи 8 марта.

Как сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, вчера состоялось заседание в режиме видеоконференции, которое длилось более семи часов. В нем участвовал спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя России Бориса Грызлова.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00 часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", − заявил Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко написала в Facebook, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта не было подписано из-за отсутствия Грызлова.

"После тяжелой и эмоциональной дискуссии с другими представителями от РФ достигнута договоренность о прекращении огня сегодня в полночь. Это будет 19-я попытка прекратить насилие на Донбассе", − подчеркнула Геращенко.