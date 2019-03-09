Мир NASA готовит первый выход женщин в открытый космос

2019-03-09 10:00 135

В Международный женский день NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины.



Первый в истории выход двух женщин в открытый космос запланирован на 29 марта. Об этом сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 8 марта.



Энн МакКлейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос, примерно 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции.



Миссия будет полностью женской. С Земли полетом будет руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.



Напомним, ранее американская астронавтка Энн МакКлейн сообщила, что за время пребывания на борту МКС выросла на пять сантиметров.