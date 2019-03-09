Мир Малайзия вступила в Международный уголовный суд

2019-03-09 13:00 399

 

Малайзия стала страной-членом Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, МУС является единственной международной юрисдикцией, которая вправе выносить решения по военным преступлениям, а также преступлениям против человечества.

Малайзия станет 124-й страной-членом МУС. Со времени его создания в 2002 году.

Нынешнее малайзийское правительство премьера Мохаммада Мохатхира, которое задекларировало курс на реформ, вступление в МУС обозначило как одно из своих основных предвыборных обещаний.

Решение Малайзии должен укрепить международный авторитет МУС, несколько пошатнувшийся в предыдущие несколько лет. После серии нескольких оправдательных приговоров. Например, в 2017 году из МУС официально вышла Бурунди.

Кроме того, с марта 2018 года объявил о начале процедуры выхода президент Филиппин Родриго Дутерте. После того как МУС приступил расследованию военной кампании Дутерте, направленной на борьбу с наркотрафиком.
А в январе нынешнего года МУС вынес оправдательный приговор бывшему президенту Габона Лорану Гбанбо по фактам насилия против населения после предвыборной кампании.

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