Мир Макрон призывает возродить Европу

2019-03-09 13:30 387

Французский президент Эммануэль Макрон выступил с программной статьей, в которой изложил собственные основные инициативы по возрождению Европы.

Статья вышла во вторник 5 марта в ведущих печатных изданиях каждой из 28-ми стран Евросоюза.

В частности, в The Guardian (Великобритания), De Welt (Германия), El Pais (Испания).

Напомним, сейчас в странах ЕС проходит предвыборная кампания по выборам в Европарламент.

Голосование на выборах состоится 26 мая.

«Со времен Второй Мировой войны Европа еще никогда не была в столь большой опасности», - Макрон, прежде всего, подчеркнул опасность роста националистических настроений в странах ЕС.

«Национализм ничего не предлагает. Это проект отказа», - подчеркнул Макрон.

Макрон призывает европейцев не поддерживать националистов.

Отметим международный контекст публикации Макрона. С одной стороны, политика America First и рост протекционизма в США, а также Brexit в Британии. А с другой стороны, скоординированные действия России и Китая, которые бросили вызов свободному развитию стран Запада.

Макрон на всем этом фоне предлагает Европе сплотиться. Для этого выдвинул ряд инициатив, которые, во-первых, укрепляют защиту европейских граждан. А во-вторых, должны повысить вес и конкурентоспособность Европы в современном мире. Например, предлагается создать Европейское агентство по защите демократий. Кроме того, Макрон предлагает пересмотр условий безвизовой Шенгенской зоны, создание общей пограничной полиции, а также создание Европейского офиса беженцев.

В конце нынешнего года Макрон пригласил лидеров всех стран Европы в Париж, чтоб на международной конференции обсудить перспективы дальнейшей реформы европейской интеграции.

«Нам нужна Европа, где люди на самом деле вернут контроль над своей судьбой. И уверен, Британия тоже найдет свое место в такой Европе», - подчеркивает Макрон.