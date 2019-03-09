Мир Макрон призывает возродить Европу

2019-03-09 13:30 387

 

Французский президент Эммануэль Макрон выступил с программной статьей, в которой изложил собственные основные инициативы по возрождению Европы.

Статья вышла во вторник 5 марта в ведущих печатных изданиях каждой из 28-ми стран Евросоюза.

В частности, в The Guardian (Великобритания), De Welt (Германия), El Pais (Испания).

Напомним, сейчас в странах ЕС проходит предвыборная кампания по выборам в Европарламент.
Голосование на выборах состоится 26 мая.

«Со времен Второй Мировой войны Европа еще никогда не была в столь большой опасности», - Макрон, прежде всего, подчеркнул опасность роста националистических настроений в странах ЕС.
«Национализм ничего не предлагает. Это проект отказа», - подчеркнул Макрон.
Макрон призывает европейцев не поддерживать националистов.

Отметим международный контекст публикации Макрона. С одной стороны, политика America First и рост протекционизма в США, а также Brexit в Британии. А с другой стороны, скоординированные действия России и Китая, которые бросили вызов свободному развитию стран Запада.

Макрон на всем этом фоне предлагает Европе сплотиться. Для этого выдвинул ряд инициатив, которые, во-первых, укрепляют защиту европейских граждан. А во-вторых, должны повысить вес и конкурентоспособность Европы в современном мире. Например, предлагается создать Европейское агентство по защите демократий. Кроме того, Макрон предлагает пересмотр условий безвизовой Шенгенской зоны, создание общей пограничной полиции, а также создание Европейского офиса беженцев.

В конце нынешнего года Макрон пригласил лидеров всех стран Европы в Париж, чтоб на международной конференции обсудить перспективы дальнейшей реформы европейской интеграции.

«Нам нужна Европа, где люди на самом деле вернут контроль над своей судьбой. И уверен, Британия тоже найдет свое место в такой Европе», - подчеркивает Макрон.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Евросоюзе хотят создать общую пограничную полицию и пересмотреть Шенген

2019-03-06 09:12 564

Меркель и Макрон дали возможность Терезе Мэй перенести Brexit

2019-03-01 13:15 879

Макрон восстановил свои рейтинги, популярность «желтых жилетов» падает

2019-02-26 15:14 636

Макрон бьет тревогу, антисемитизм в ЕС возрождается невиданными темпами

2019-02-22 15:14 1020

Еще новости в разделе "Мир"

США и Китай готовят сделку – The Wall Street Journal

2019-03-09 14:30 354

Умер легендарный актер из «Кавказской пленницы» и «12 стульев»

2019-03-09 14:00 420

Макрон призывает возродить Европу

2019-03-09 13:30 387

Малайзия вступила в Международный уголовный суд

2019-03-09 13:00 396
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

США и Китай готовят сделку – The Wall Street Journal 2019-03-09 14:30 354
Умер легендарный актер из «Кавказской пленницы» и «12 стульев» 2019-03-09 14:00 420
Макрон призывает возродить Европу 2019-03-09 13:30 387
Малайзия вступила в Международный уголовный суд 2019-03-09 13:00 396

Лента

15:00 Тарасу Шевченко - 205 лет. Кобзарь зазвучал по-шведски, литовски и даже по-персидски
14:30 США и Китай готовят сделку – The Wall Street Journal
14:00 Умер легендарный актер из «Кавказской пленницы» и «12 стульев»
13:30 Макрон призывает возродить Европу
13:00 Малайзия вступила в Международный уголовный суд
12:30 Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!
фото 12:00 В Украину не пустили "евробляху" стоимостью 10 миллионов
11:30 Наличка под запретом: НБУ вводит жесткие ограничения
11:00 Трамп во время встречи случайно забыл Меланию на пороге Белого дома
10:30 Что случится с организмом при резком отказе от сахара