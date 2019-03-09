Мир Умер легендарный актер из «Кавказской пленницы» и «12 стульев»

2019-03-09 14:00 423

Скончался российский актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Этуш.

Ему было 96 лет.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», – сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве. Он окончил Щукинское театральное училище в 1945 году. Его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Широкой публике актер зпомнился по ролям Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунс в фильме «Двенадцать стульев», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино». В 1987—2003 гг. Этуш был ректором института имени Б. В. Щукина, с 2003 г. — его худруком.

Среди известных киноролей Этуша – товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» и стоматолог Антон Семёнович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию». Детям запомнился сыгранный Владимиром Этушем Карабас-Барабас из телевизионного фильма «Приключения Буратино».