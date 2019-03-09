Украина Тарасу Шевченко - 205 лет. Кобзарь зазвучал по-шведски, литовски и даже по-персидски

2019-03-09 15:00 312

Сегодня, 9 марта, в Украине отмечают 205-й День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Великий Кобзарь родился в селе Моринцы Черкасской области и стал символом борьбы за украинскую государственность. Украинского поэта считают гением во всем мире. Поэтому к важному юбилею полномочные послы 13 стран записали видео, где декламируют отрывки из его поэзии. Шевченко зазвучал по-шведски, по-литовски и даже по-персидски. Об этом сообщает UA.TV.

К акции памяти Кобзаря присоединились дипломаты Канады, Эстонии, Испании, Бельгии, Великобритании, Румынии, Дании, Швеции, Молдовы, Ирана, Литвы, Франции и Словакии. Они читали стихи на своих родных языках. Вспомнили "Заповіт", "Минають дні, минають ночі…", "Думка" ,"Садок вишневий", "Човен", "Ой діброво, гай зелений".

Отметим, что супруга президента Петра Порошенко, которая год назад сбивчиво прочитала "Заповіт" Тараса Шевченко, сегодня посетит село Моринцы. Здесь вместе с местными жителями она возложила цветы к памятнику и зажгла свечу почета в часовне. Также по случаю годовщины Кобзаря Марина Порошенко открыла и осмотрела выставку работ украинских художников-иллюстраторов "Кобзаря", которая проходит в Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко".