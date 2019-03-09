Украина Столкновения в Черкассах: пострадали 15 копов

2019-03-10 00:01 285

Среди пострадавших оказался начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области генерал Валерий Лютый.

В результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 9 марта.

Отмечается, что среди пострадавших оказался начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

"Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто сразу два уголовных производства по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины) и хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины).

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Им удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью. Кортеж президента спешно покинул Черкассы.

Ранее в субботу националисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и "посадить Свинарчуков", отца и сына и конфисковать их имущество.

После митинга на Майдане националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками. Огромная колонна начала напирать на полицейских, те надели противогазы и использовали слезоточивый газ. В результате противостояния пострадали три силовика.