Украина Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Украине

2019-03-10 00:15 282

 

10 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды, вплоть до штормового усиления ветра.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет facenews.

«Ветер усилится до штормовых значений, почувствуем себя, как на берегу Атлантического океана. Будьте осторожны!» — написала она.

По ее словам, в Украину придет похолодание. Днем ожидается +5 +9 градусов, в южной половине Украины +7 +13 градусов.

Ожидаются дожди и даже на северо-западе местами мокрый снег.

«В Киеве завтра похолодает до + 6 + 8 градусов, ожидается сильный порывистый ветер, пойдет дождь. Изменение погоды перейдет на следующую неделю — она будет холодной», — добавила Диденко.

В тоже время в ГосЧС объявили штормовое предупреждение на 10 марта.

«По данным УкрГидрометцентра, 10 марта в западных областях на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с. (II уровень опасности, оранжевый)», — заявили в ведомстве.

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