Спорт Марчелло Липпи стал кумиром китайских болельщиков

2019-03-11 11:42 177

Марчелло Липпи, известный итальянский тренер, который на закате своей тренерской карьеры проработал в Китае, стал кумиром китайских болельщиков.

Вплоть до недавнего времени Липпи занимал пост главного тренера сборной Китая.

Не только в Европе, но и в Китае карьера Липпи получилась блистательной.

Липпи приехал в Китай в 2012 году, когда возглавив клуб «Гуанчжоу Эвергранд» (который на тот момент едва только повысился в классе, впервые дебютировав в китайской суперлиге). С первого сезона Липпи вместе с «Гуанчжоу Эвергранд» три года подряд становился чемпионом Китая (2012, 2013 и 2014 годы). А в 2013 году «Гуанчжоу Эвергранд» еще и выиграл Азиатскую Лигу Чемпионов. Это стала первая победа китайского клуба в этом азиатском турнире.

В октябре 2016 года Марчелло Липпи подхватил на тренерском «мостике» сборную Китая, пытаясь наладить ее игру в середине Отбора на Мундиаль-2018. Всего под руководством Липпи китайская сборная провела только 30 игр, из которых только в 10-ти матчах одержала победы. Но в любом случае, Липпи запомнится многочисленными добрыми и теплыми отзывами среди китайских болельщиков.

По завершении Чемпионата Азии по футболу (Кубок Азии), который недавно состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах, Липпи подал в отставку. Под его руководством сборная Китая, наконец, преодолела групповой турнир (спустя 15 лет) и с сюрпризом дошла до 1\4 финала, где проиграла сборной Ирана (0-3).

Марчелло Липпи объявлял о своем намерении подать в отставку после Кубка Азии еще в прошлом году.

Кстати, недавно президент «Динамо Киев» Игорь Суркис делал предложение Липпи возглавить свою команду. Но… 12 апреля Марчелло Липпи исполняется 71 год, и он давно изъявлял намерение вернуться в родную страну, в Италию, чтобы целиком посвятить себя семье.

Хэштэг #LippileftChina на Sina Weibo(аналог китайского «твиттера») собрал более 36 миллионов просмотров и 5 тысяч комментариев.

«Липпи не виноват в слабости китайского футбола», «Липпи доказал, что даже первоклассный тренер с мировым именем не в состоянии справиться с китайской сборной», «Проблемы китайского футбола невозможно решить большими деньгами или приглашением тренера с мировым именем» - наиболее часто упоминаемые отзывы на Weibo о Липпи.

Некоторые болельщики даже говорят о высокой зарплате Липпи как о «компенсации за моральные страдания», испытанные во время руководства сборной. (Прим: Марчелло Липпи как главный тренер сборной Китая зарабатывал 20 миллионов евро в год.По размеру гонорара он стал одним из наиболее высокооплачиваемых тренеров в мире).

В любом случае, китайские болельщики едины во мнении, что найти замену Липпи будет очень сложно.

«Те, кто хорошо разбирается в футбольной тактике, как правило, плохо знают Китай. А те, кто хорошо разбирается в Китае, как правило, посредственны в тренерской работе», -в комментарии GlobalTimes отмечает местный футбольный обозреватель Лу.

«Есть много известных тренеров. Например, Зинедин Зидан или Жозе Моуриньо. Но вряд ли кто-либо из них будет понимать китайский футбол лучше, чем Марчелло Липпи», - подчеркнул Лу.

Про тренера

Марчелло ЛИППИ – первый тренер в истории мирового футбола, которому удалось выиграть и Мундиаль (во главе сборной Италии), и Лигу Чемпионов Европы (во главе «Ювентуса») (а также как уже отмечалось, Лигу Чемпионов Азии).

В 2006 году сборная Италии под руководством Липпи стала Чемпионом мира. (Впервые с 1982 года).

С 1994 года происходило восхождение Липпикак тренера, когда он возглавил туринский «Ювентус».

«В 90-х годах моими услугами интересовались «Реал» и «Барселона». Но я даже не хотел рассматривать их предложения. Дело в том, что я возглавлял туринский «Ювентус», а в те времена это был максимум», - вспоминает Марчелло Липпи.

На тот момент немногие верили в возможности «Старой Синьоры» (прозвище «Ювентуса») выигрывать титулы. Но в конечном итоге, в Италии под руководством Липпи «Ювентус» трижды становился чемпионом, выигрывал национальный Кубок и дважды Суперкубок Италии.

На международной арене – «Ювентус» выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок.

Кроме того, в актив Липпи можно также записать по два финала в Лиге Чемпионов и Кубке УЕФА.

Липпи – блистательный тактик и хороший психолог, сторонник командной игры и умеющий создавать команды-звезды (на фоне команд отдельных звездных исполнителей), а также благоприятный климат среди игроков внутри команды. К слову, давнийсимпатик великого украинского тренера Валерия Лобановского.

Липпи знает много секретов футбольных побед. И хорошо также известен своими крылатыми высказываниями (из интервью разным СМИ).

Некоторые из крылатых цитат Липпи:

«Моей целью как тренера всегда было создание команд с психологией победителя»;

«Для того, чтобы создать команду-победителя, нужно объединить коллектив, где все будут работать на общий результат»;

«Команды, где все построено на игре одного футболиста, способны показывать по-настоящему хороший футбол только иногда. Поскольку у всех футболистов рано или поздно происходит спад»;

«Каждый футболист должен понимать, что он – для коллектива, а коллектив – для него. И это первое, что я говорю, когда принимаю новую команду»;

«Чтобы обыграть Лобановского – нужно самому стать немного Лобановским».

К слову, команде Липпи удавалось обыграть команду Лобановского («Динамо Киев»).

Культовый матч: «Ювентус» - «Динамо Киев» (1\4 финала Лиги Чемпионов, сезон 1997\1998). Это был тот самый сезон, когда киевское «Динамо» выиграло групповой турнир, по ходу разгромив «Барселону» (0-3 и 0-4).

В первом матче, в Турине (4 марта), «Ювентус» и «Динамо» скатали достойную боевую ничью (1-1). Новответномматче (18 марта), вКиеве, «Динамо» проиграло 1-4.

«Ювентус» в том сезоне дошел до финала, где уступил мадридскому «Реалу» (0-1).

Игорь ШЕВЫРЕВ