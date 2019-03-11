Мир Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing отменил презентацию новейших самолетов

2019-03-11 12:15 168

Компания Boeing отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов модельного ряда BBJ-777X в связи с крушением Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. 

Как заявил агентству Reuters представитель Boeing, на данный момент компания сосредоточена на поддержке авиакомпании и считает это своей основной задачей.

"Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - отметил он.

Напомним, 13 марта, компания должна была представить в Сиэтле два новых самолета, которые, по заявлениям компании, смогли бы пересекать без посадок расстояния, равные "половине мира". По официальным характеристикам, новый BBJ-777-8 способен без дозаправок преодолеть до 21 тысячи 570 км, BBJ-777-9 - до 20 тысяч 370 км.

Ранее самолет Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение в 62 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, никто не выжил. ООН сообщает, что на борту находились в том числе 19 сотрудников организации.

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