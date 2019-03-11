Курьезы Пьяный российский капитан подбил круизный лайнер и врезался в мост в порту Пусана

2019-03-11 11:22 219

Российское грузовое судно Seagrand, водоизмещением в 5998 тонн, отклонилось от курса и врезалось в мост на юго-западном побережье Южной Кореи.

Seagrand прибыл в порт Пусана накануне. Корабль выгрузил 1495 тонн железных труб, переночевал в порту и на следующий день отправился обратно во Владивосток, груженный 1415 тонн стального проката.

После выхода из порта с Seagrand стали происходить непонятные вещи. Сначала, едва только подняв якорь, российское грузовое судно здесь же, в порту, врезалось в круизный лайнер.

Спустя примерно 40 минут Seagrand на полном ходу протаранил двухуровневый мост Гвандан. Опоры моста устояли. Но из-за причиненных повреждений местные корейские власти были вынуждены временно перекрыть движение транспорта по нижнему уровню мостового перехода.

Корейская береговая охрана, по результатам аварийного инцидента,  арестовала судно вместе с экипажем. До выяснения обстоятельств происшедшего.

Корейский патруль долго не мог понять, как Seagrand умудрился врезаться в мост. Хотя согласно маршруту, указанному в судовом журнале, вообще-то должен был двигаться в противоположном направлении. То есть к выходу из акватории порта в открытое море.

По результатам предварительного расследования, было установлено, что у капитана Seagrand в крови 0,086 промилле алкоголя. Это существенно превышает максимально допустимую норму (при управлении морским судном) – 0,03 промилле.

Капитан Seagrand отрицает, что стоял у штурвала корабля, находясь в нетрезвом состоянии.

Согласно действующим морским правилам, употребление алкоголя на борту судна не запрещается. Главное, не управлять судном в нетрезвом состоянии.

 Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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