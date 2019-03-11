Украина Конфіскований артефакт вікінгів Х століття привезли до історико-краєзнавчого музею

2019-03-11 13:34 108

У місто Винники, що поблизу Львова, до експозиції місцевого історико-краєзнавчого музею привезли унікальну знахідку - меч вікінга каролінгського типу.

Цю реліквію Х століття розшукали «чорні археологи» на Львівщині, а контрабандисти намагались вивезти за кордон, проте естонські митники затримали порушників закону і повернули реліквію в Україну. Однак, минуло три роки аби лицарський меч став доступним для огляду широкої громади.

Спочатку ця археологічна знахідка була доказовим фактажем у кримінальній справі. А згодом її передали фахівцям у Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Тут артефакт дослідили і реставрували. З цією метою Міністерство культури України забезпечило дослідників новітнім мікроскопом. Відтак, художнику -реставратору Віктору Голубу вдалося відкрити інкрустовані сріблом деталі ефесу - тобто держака, призначеного для утримання зброї та захисту руки.

Давні зброярі майстерно його декорували прямими і косими хрестами, також оздобили скандинавською плетінкою на черні, ланцюгами в техніці черні. Художник Віктор Голуб ретельно реставрував усю оздобу лицарського меча. Такий вишуканий декор, срібна інкрустація і символи - косі хрести свідчить про те, що меч належав лицарській еліті і, очевидно, передавався нащадкам як військова реліквія, але тим, котрі гідні володіти такою зброєю.

Аналізи досліджень показали, що меч завжди був на полі бою, ним постійно користувались, бо випуклі місця на держаку стерлися. Реставратори зробили все необхідне, щоб зберегти меч, а саме укріпили, стабілізували срібло. Навіть виготовили спеціальний футляр для експозиції. Однак, як зауважив реставратор Віктор Голуб, меч виконаний з чорного металу, який добували з руди і з плином часу він прагне повернутися туди ж.

Лариса Марчук