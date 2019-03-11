Стали известны подробности самоубийства вокалиста The Prodigy Кита Флинта

По данным следствия, фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер в результате повешения.
Об этом сообщает BBC, передает Лига.
Офицер-коронер Линси Чаффе сегодня, 11 марта, на предварительном слушании в Челмсфорде сказала, что установленная медицинская причина смерти Флинта — повешение.
«В присутствии полиции в соответствии с процедурой было подтверждено, что его смерть не является подозрительной», — сказала она.
Посмертное обследование было проведено в больнице Брумфилда 7 марта, и предварительная медицинская причина смерти была зарегистрирована как повешение.
Чаффе добавила, что расследование продолжается, токсикологические отчеты пока не получены.
Очередное слушание дела состоится 23 июля.