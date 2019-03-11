Украина Супрун ответила на самые популярные вопросы о прививках от кори, что бушует в Украине

2019-03-11 21:00 195

В понедельник, 11 марта, министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook ответила на самые популярные вопросы украинцев касательно вакцинации от кори.

Как пишет Супрун, вакцина КПК применяется уже более полувека, и за это время было введено более 500 млн доз вакцины от кори в более чем 100 странах мира."Вакцина против кори безопасна и эффективна", - подчеркивает Супрун.

"Вакцины, как и любые лекарства, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину — крайне редки. В то время, как корь может иметь тяжелое течение, нести риск госпитализации и смерти, прививки вакциной КПК — безопасны. Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК составляет одна реакция на миллион прививок. Тогда, как из 1 000 человек, заразившихся корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения", - пишет министр.

Также она ответила на вопрос о том, какие вакцины есть в Украине. По ее словам, сейчас в Украину для прививок КПК поставляют такие вакцины:

"Приорикс"/Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия), преквалифицированную ВОЗ, самой авторитетной организацией мира в области охраны здоровья.

"М-М-Р II"/M-M-R II (производитель Merck & Co., Inc., США), одобренную государственным Управлением продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration (FDA), которая также является одной из самых авторитетных учреждений в этой сфере.

Она отмечает, что обе вакцины безопасны, эффективны и гарантированны государством бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок. Большее количество поставщиков позволяет стране избежать недостатка в случае дефицита продукта от одного производителя. Это особенно важно во время вспышки, ведь только с начала года корью в Украине заболели более 26 500 человек, и 10 из них умерли.

Как сообщила министр, в Украине делают прививки от кори детям дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенку вскоре исполняется 1 или 6 лет, это означает, что приближается время вакцинации от кори. Супрун подчеркнула, что очень важно не откладывать прививки.

"Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться к врачу и как можно быстрее наверстать пропущенные прививки КПК", - пишет она.

Также она сообщает, что вероятность заразиться корью для невакцинированного человека, который контактировал с больным корью, составляет 90%. При этом более 5% людей, переболевших корью, получают нарушения здоровья на всю жизнь.

В случаях, когда родители указывают на то, что записи о прививках их ребенка являются ложными, и/или не помнят, какие из записанных в справке ребенка прививок делали на самом деле, необходимо обратиться в медицинское учреждение и сделать прививку. При этом, как пишет Супрун, дополнительные прививки от кори не повредят здоровью ребенка, а наоборот, усилят его защиту.

По словам министра, во время вспышки чрезвычайно важно защитить ребенка от кори. "Если ребенку исполняется 12 месяцев или 6 лет, если ребенок пропустил плановую прививку от кори раньше — вакцинироваться крайне нужно! Прививки — единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Так же, если взрослый не имеет прививки, ее нужно сделать", - пишет медик.

Также она отмечает, что в случае контакта с больным корью, необходимо немедленно обратитесь к врачу: нужно сделать прививку в течение первых 72 часов. В некоторых случаях (например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации) вводят иммуноглобулин.