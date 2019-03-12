Мир В Венесуэле объявили режим ЧП - диктатор Мадуро расширил свои полномочия

2019-03-12 10:41 186

Парламент Венесуэлы объявил о введении режима чрезвычайного положения. Причной стало масштабное отключение электроэнергии на большей части территории страны.

Ранее к введению в стране режима ЧП на 30 дней призвал спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, объявивший себя временным главой государства. По его словам, необходимость режима ЧП связана с гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей.

Режим ЧП позволит диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро направить на борьбу с чрезвычайной ситуацией экономические и военные ресурсы.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури. Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро традиционно обвинил в своих проблемах США.