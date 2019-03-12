Украина Сегодня в Украине начали выдавать субсидии деньгами - где и как получить

2019-03-12 12:16 150

С сегодняшнего дня,12 марта в Украине начинают выдавать субсидии деньгами. Субсидианты, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке.

 

Как сообщает пресс-служба банка, если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия. В противном случае, субсидиантам нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте или в контакт-центре банка.

Субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В течение весны Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии более чем миллиону пенсионеров.

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