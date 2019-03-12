Сегодня в Украине начали выдавать субсидии деньгами - где и как получить

С сегодняшнего дня,12 марта в Украине начинают выдавать субсидии деньгами. Субсидианты, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке.
Как сообщает пресс-служба банка, если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия. В противном случае, субсидиантам нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте или в контакт-центре банка.
Субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.
Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В течение весны Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии более чем миллиону пенсионеров.