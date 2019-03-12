Украина Во Львове ввели сбор для туристов - платить придется до 1200 грн за каждые сутки

2019-03-12 12:43 150

У Садового приняли волевое решение ввести дополнительный сбор с туристов, которые приезжают во Львов. Так, уже с апреля текущего года гостям города придется платить туристический сбор.

Соответствующее решение было принято на сессии Львовского горсовета. В частности, за каждые сутки пребывания в городе Льва туристам придется платить 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы.

Проценты сбора зависят от стоимости ночевки (временного размещения): до 350 грн - 0,2%, от 350 грн до 750 грн - 0,3%, 750-1200 грн - 0,4%. А от 1200 грн - 0,5%.

Под стоимостью "временного размещения" или же "ночевки" подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Это постановление местных властей вступает в силу с 1 апреля 2019 года. В муниципалитете Львова говорят, что таким образом ставки туристического сбора привели в соответствие с Налоговым кодексом Украины.

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