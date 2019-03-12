Украина Доллар во вторник: почему возможны валютные ралли

2019-03-12 18:30 252

В этот вторник на валютном рынке мы ожидаем продолжения роста статистики торгов

В этот вторник на валютном рынке мы ожидаем продолжения роста статистики торгов — в пределах до 520 млн долларов при совершении до 650 сделок. А также увеличения курсовых колебаний в течении дня.

Виной тому несколько факторов, существенно влияющих на настроения и задачи клиентов на валютном межбанке в этот период:

1) Рост объемов обязательных продаж и ситуативные перекосы спроса и предложения валюты на торгах из-за нерабочего в Украине 8 марта. Вчера банки зачислили клиентам валютную выручку за прошлую (праздничную для нашей страны) пятницу и непосредственно за понедельник. Сегодня 30% от этих поступлений будут обязательно проданы на рынке, что увеличит предложение и сыграет в пользу нацвалюты;

2) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Расчеты по нему в среду, но при удачном стечении обстоятельств — уже с сегодняшнего дня часть клиентов-иностранцев будут продавать валюту, чтобы получит гривну и завтра рассчитаться по купленным гривневым облигациям. Это сработает также на укрепление гривны, но на особые объемы таких продаж мы бы не очень рассчитывали, так как те из иностранцев, кто хотел их приобрести -уже сделали это на прошлой неделе, а сегодня — происходит их только доразмещение.

Кроме этого, многие нерезиденты предпочтут не брать на себя дополнительные валютные риски и сразу купят ОВГЗ, номинированные в валюте, что снизит объемы их потенциального сброса валюты на торгах. Возможны переразмещения банками и клиентами в новые ОВГЗ ранее погашенных сумм, но на особый объем «живого» притока гривны в бюджет на этом аукционе мы не рассчитываем;

3) Поведение наличного рынка и стремительный рост ликвидности в системе. В обменниках прекратилось снижение котировок. Более того — они начали постепенно расти. Это говорит о том, что данный сегмент валютного рынка уже «не верит» в дальнейшее падение курса на межбанке и ориентируется на действующие котировки как на курсовое «дно». Обычно такое поведение наличного курса предвещает быстрое изменение ситуации и на торгах безналичным долларом. Это работает против нацвалюты.

Кроме этого, корсчета банков на утро вторника взлетели сразу на 10,1 млрд — до 59,2 млрд гривен, что дает спекулянтам ресурс для активных попыток покачать курс.

При возникновении ситуативного излишка валюты — его продолжит выкупать НБУ в резервы через Matching, что поддержит курс доллара на торгах.

Мы прогнозируем на вторник расширение коридора по доллару в пределах 26,25-26,40 гривен с увеличением зависимости курсового тренда от действий крупнейших игроков.

Котировки наличного валютного рынка:

На наличном рынке наметился рост цены продажи доллара и продолжается разнобой концепций и взглядов по дальнейшему поведению курса.

Часть банков и финкомпаний начинает работать в формате не только «с оборота» с низким спредом, но и на постепенное повышение курса продажи.

А часть финансистов откровенно расширило спред по курсу, что говорит о том, что они ожидают коррекции и не хотят нести дополнительные валютные риски.

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,30- 26,40 и продажа 26,53-26,80 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,35-26,54 гривен и продажа 26,55-26,60 гривен.