Украина Голая посетительница устроила полицейским скандал в кафе Харькова

2019-03-12 21:30 252

 

В Харькове голая посетительница ресторана устроила скандал прибывшим по вызову полицейским. Видео с камер наблюдения появилось в Twitter.

"Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов, и тут началось самое интересное! Девушка разделась догола и устроила истерику", - говорится в сообщении.

Указано, что девушка была с ребенком.

В ролике можно увидеть, как полностью голая девушка садится на пол, выбегает на улицу из заведения, отказывается брать одежду, которую ей протягивают полицейские.

Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику

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