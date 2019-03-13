Мир 77-летнего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за насилие над детьми

2019-03-13 11:42 180

77-летнего казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми.

Как сообщает телеканал SBS, три года и восемь месяцев заключения 77-летний Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.

Также известно, что суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея.

Ранее суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине впервые суд вынес приговор по факту буллинга ребенка в школе

2019-02-13 13:44 789

Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда. Адвокат не исключает "сюрпризы"

2019-02-05 20:00 1194

18+ За организацию встреч свингеров семейную пару приговорили к 20 годам колонии

2019-02-01 22:12 1437

Луценко оценила приговор Януковичу

2019-01-26 10:30 2049

Еще новости в разделе "Мир"

77-летнего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за насилие над детьми

2019-03-13 11:42 180

Трамп добился запрета брать на службу в армию США трансгендеров

2019-03-13 10:12 231

Чехия отказалась принимать мигрантов, не способных прокормиться

2019-03-12 11:15 1353

В Венесуэле объявили режим ЧП - диктатор Мадуро расширил свои полномочия

2019-03-12 10:41 507
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

77-летнего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за насилие над детьми 2019-03-13 11:42 180
Трамп добился запрета брать на службу в армию США трансгендеров 2019-03-13 10:12 231
Чехия отказалась принимать мигрантов, не способных прокормиться 2019-03-12 11:15 1353
В Венесуэле объявили режим ЧП - диктатор Мадуро расширил свои полномочия 2019-03-12 10:41 507

Лента

13:58 Аваков с помощью радикалов хочет повлиять в ход выборов, – эксперт
13:44 Террористы ввели трудовую повинность для мужчин и женщин Луганской области
13:15 В Украине зафиксированн резкий рост числа нападений и угроз - доклад ООН
12:43 В НАБУ ответили на обвинения в покрывательстве хищений в Укроборонпроме
12:14 "Не обиделся, но и не понял" - Селезнев прокомментировал свой невызов в сборную
фото 11:51 Чествование лауреатов 23-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»
11:42 77-летнего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за насилие над детьми
11:40 Для каждой породы и возраста» – корма Royal Canin, отзывы, мнение, комментарии хозяев животных и специалистов
11:13 ЕС убрал Россию из списка стратегических партнеров -резолюция Европарламента
10:41 В США приняли закон, запрещающий любые действия в аннексированном Крыму