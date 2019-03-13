77-летнего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за насилие над детьми

77-летнего казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми.
Как сообщает телеканал SBS, три года и восемь месяцев заключения 77-летний Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.
Также известно, что суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея.
Ранее суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.