Украина «Укрзализныця» разделит пассажирские поезда на классы

2019-03-13 17:30 186

«Укрзализныця» намерена изменить подход к тарифообразованию в пассажирском секторе.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что УЗ работает над усовершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. Цель — баланс между экономической целесообразностью и доступностью для клиентов. «Вопрос — как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок», — подчеркнул председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Для этого в компании предлагают разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов. «Это нужно для того, чтобы «Укрзализныця» смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта «Укрзализныци», — отметил Кравцов.

В частности, Евгений Кравцов рассказал, что предусмотрены три класса поездов «комфорт», «стандарт» и «эконом», которые будут разделены по уровню сервиса и соответствующей стоимости. Например, для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, отмечают в компании. «Мы на финальной стадии введения классов. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен», — подытожил Евгений Кравцов.