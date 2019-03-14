Украина Стало известно, кто оплатит борьбу с троллями Путина во время выборов в Украине

2019-03-14 11:41 207

На меры по противодействию дезинформации во время проведения президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине Канада выделит деньги. 

Как отметила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, "Канада всегда будет выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности".

"Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы в Украине и повышение участия женщин в выборах", - цитирует Фриланд агентство Укринформ.

О каких именно инициативах и суммах говорится Фриланд не уточнила.

Напомним, ранее Канада объявила, что выделит 24 млн долларов на поддержку избирательной реформы, наблюдение за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления в Украине.

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