Мир Facebook и Instagram назвали причину массовых проблем с доступом в аккаунты

2019-03-14 12:42 192

Соцсеть Facebook сообщила, что работает над решением проблемы, вызвавшей глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.

"Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к приложениям Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Но мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", -  говорится в заявлении Facebook, обнародованном в Twitter

Напомним, в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. На проблемы с доступом к соцсетям пожаловались пользователи, в частности, из РФ, Белоруссии и Украины.

По данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в США и Западной Европе.

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