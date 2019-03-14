Украина Муженко заявил, что 170 тысяч украинцев добровольно заключили контракты с ВСУ

2019-03-15 08:22 171

В период с 2014 по 2018 годы в Украине почти 170 тысяч добровольцев заключили контракты с армией.

Как сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко на странице в Facebook, только в ходе мобилизации более 40 тысяч украинцев добровольно изъявили желание служить в Вооруженных Силах Украины.

"В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами. Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости", - добавил он.

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