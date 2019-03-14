Украина Цена на газ для украинцев с апреля будет выше рыночной, - Коболев

2019-03-14 16:30 294

 

Еще десять дней назад глава Нафтогаза заявлял о невозможности снизить цены на газ, а теперь говорит, что возможность появилась.

С апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом в четврег, 14 марта, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Он сообщил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО.

С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.

Глава Нафтогаза предложил Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения. 

Он отметил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.

Ранее письмо Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману с подобным предложением опубликовали СМИ.

А буквально десять дней назад Коболев заявлял, что правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

Отметим, в ноябре прошлого года импортный газ подорожал до рекордных 323 долларов за тысячу кубометров, после этого цены начали снижаться и в феврале Украина уже закупала газ по 291 доллару за тысячу кубометров.

Как известно, согласно требованиям МВФ, Украина должна повысить стоимость газа еще на 40% в течение года.

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