Украина Полиция выяснила, от чего на самом деле умер работник АП

2019-03-14 17:00 237

 

У сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта, обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает УП.

"По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа", - сказала она.

Блищик уточнила, что окончательный характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Представитель полиции также добавила, что телефон Бухтатого, нашелся у одного из задержанных мужчин.

"Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего", - сказала Блищик.

По факту смерти мужчины следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – естественная смерть и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным источников "Украинской правды", перелом костей носа Бухтатый мог получить, как от удара, так и от падения.

"Правоохранители также проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или какого-то другого вещества", - сказал собеседник издания.

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