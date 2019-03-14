Украина В Кабмине объяснили, что делать с неиспользованной субсидией

2019-03-14 20:00 315

 

Владельцы неиспользованной субсидии имеют право платить меньше в платежках за февраль и март. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в четверг, 14 марта.

"Если по состоянию на март на счетах у субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг имеются неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше – ровно на сумму неиспользованной государственной помощи", – говорится в сообщении.

Также отмечается, "если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии". В ведомстве подчеркивают, что в случае немалой переплаты на счетах, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

"По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 гривен. Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 гривен. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате "ноль". Остаток в 500 гривен переходит на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 гривен, ей в апреле остается доплатить всего 500 гривен", – поясняют в ведомстве на конкретном примере.

Таким образом, субсидия, которую получило домохозяйство наличными в марте и получит в апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована на собственное усмотрение семьи.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Прощеное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

2019-03-10 11:00 1416

Украина вводит санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

2019-03-08 14:16 945

В Кабмине уверяют, что повышение пенсий совсем не связано с выборами президента

2019-02-26 13:44 990

Кабмин Гройсмана спешит перед выборами взять в кредит еще 630 миллионов долларов

2019-02-22 08:32 930

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине стало больше "богатых" пенсионеров – ПФ

2019-03-14 22:00 135

Почтальонам и начальникам сельских почтовых отделений увеличат зарплату

2019-03-14 21:30 153

На следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла

2019-03-14 21:00 198

В Кабмине объяснили, что делать с неиспользованной субсидией

2019-03-14 20:00 315
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине стало больше "богатых" пенсионеров – ПФ 2019-03-14 22:00 135
Почтальонам и начальникам сельских почтовых отделений увеличат зарплату 2019-03-14 21:30 153
На следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла 2019-03-14 21:00 198
В Кабмине объяснили, что делать с неиспользованной субсидией 2019-03-14 20:00 315

Лента

22:00 В Украине стало больше "богатых" пенсионеров – ПФ
21:30 Почтальонам и начальникам сельских почтовых отделений увеличат зарплату
21:00 На следующей неделе в Украине до 20 градусов тепла
20:30 По делу Гандзюк допросили около 400 свидетелей
20:00 В Кабмине объяснили, что делать с неиспользованной субсидией
19:30 Валютная суета: чего ожидать по курсу доллара
19:05 Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского
19:00 Лещенко с Герусом снова отрабатывали российские рубли?
19:00 США помогут Украине усилить военную разведку
видео 18:30 Оккупанты довели Крым до новой катастрофы: стали известны страшные подробности