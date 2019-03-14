Украина Почтальонам и начальникам сельских почтовых отделений увеличат зарплату

2019-03-14 21:30 153

 

Укрпочта повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в два этапа - с 1 апреля и 1 июля. Увеличение окладов на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Согласно сообщению, это произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению 500 млн грн дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.

В общем увеличены должностные оклады получат около 29 тыс. почтальонов и почти 8500 начальников сельских почтовых отделений.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Укрпочте уже повысили должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

Стоит отметить, что в Укрпочте работает более 70 тыс. сотрудников, из которых более 53 тыс. - представители производственных профессий.

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