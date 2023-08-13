ВОЙНА В Украине Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании: о чем говорили

2023-08-13 14:30

 

Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин прибыл в Киев с визитом. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

Об этом сообщил сам главнокомандующий ВСУ в Телеграм-канале.

Уточняется, что во время визита стороны провели работу на одном из пунктов управления.

Залужный подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на фронте, рассказал о ситуации с украинскими наступательными и оборонительными действиями. В рамках переговоров также обсудили насущные нужды украинской армии.

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