Экономика Банки Украины активно закрывают отделения, переводят обслуживание в онлайн

2025-04-28 13:32

Банки Украины сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат. За последние 15 лет отделений стало вчетверо меньше. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По состоянию на апрель 2025 года в Украине насчитывалось 4966 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 45.

Кроме того, 842 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1152. Кроме того, работу 62 отделений банка временно приостановлено.

Государственный ПриватБанк занимает второе место - 1 105 отделений. Еще 65 временно приостановлено.

Далее с большим отрывом идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).