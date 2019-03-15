Политика Власти США сравнили строительство "Северного потока - 2" с кибератакой на ЕС

2019-03-15 12:41 117

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что президент Дональд Трамп и его администрация выступают решительно против реализации проекта "Северный поток - 2".

"Строительство "Северного потока-2" не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу, а концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС. Это сделает Европу существенно более уязвимой", - приводит слова Перри посольство Украины в США.

Также он поставил строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" в один ряд с проведением кибернетических атак и кампаний по дезинформации, и отметил, что это "не является поведением ответственной нации".

Рик Перри добавил, что США поддерживают усилия европейских стран по минимизации их зависимости от одного поставщика энергоносителей, а также способности такого поставщика использовать энергию в качестве механизма для получения политических преимуществ.

Напомним, Украина в случае запуска двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год потеряет 2-3 млрд долл. дохода от транзита голубого топлива через свою ГТС, а это почти 3% ВВП. Ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" намечен на конец 2019 года.