Мир В России пообещали ответить на новые санкции ЕС

2019-03-16 14:00 180

Министерство иностранных дел России обвинило Брюссель в лицемерии и цинизме и пообещало не оставить без ответа новые санкции.

В МИД РФ пообещали ответить на новые антироссийские санкции, введенные Европейским союзом против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу, 16 марта.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится в комментарии.

В Москве также обвинили Брюссель в "лицемерии и цинизме", отметив, что речь идет о пограничниках, которые "мужественно выполняют свой долг" и пресекли "грубую провокацию", которую якобы организовал Киевом в районе Керченского пролива.

В российском дипведомстве считают, что решение Совета ЕС демонстрирует неуважение к праву РФ на защиту собственной государственной границы.

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в Евросоюзе ввели персональные санкции против восьми человек за задержание украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Ранее в МИД РФ пообещали также "практический ответ" на санкции США и Канады.