Столкновения в Париже: ранены более 60 человек

Всего в субботу по всей Франции на протесты вышли 32,3 тысячи человек. Акция "желтых жилетов" переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки.
По меньшей мере 60 человек получили ранения различной степени тяжести в результате ожесточенных столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже в субботу, 16 марта. Об этом сообщает France Info.
По сообщению издания, в ходе столкновений пострадали 42 демонстранта, 17 сотрудников правоохранительных органов, а также один пожарный. Всего правоохранители арестовали 366 человек.
Всего в субботу по всей стране на протесты вышли 32,3 тысячи человек, что почти на 4 тысячи больше, чем на прошлой неделе. Протестующие бросали дымовые шашки в силовиков на Елисейских полях. В ответ стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и водометы.