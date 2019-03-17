Мир Мей рассказала, как выйти из тупика по Brexit

2019-03-17 13:00 267


Премьер-министр Британии назвала утверждение сделки с ЕС Палатой общин единственным выходом из тупика.

Утверждение проекта соглашения о Brexit Палатой общин британского парламента остается единственным возможным выходом из тупика, в который зашел "бракоразводный" процесс Великобритании и Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Терезы Мэй, опубликованном газетой The Telegraph.

"Больше трех десятков моих коллег из Консервативной партии изменили свое мнение и поддержали улучшенный проект соглашения, за что я благодарна каждому из них. Однако я знаю, что мне придется сделать больше, чтобы переубедить остальных, включая членов ДЮП (Демократической юнионистской партии), чтобы наконец добиться одобрения моей сделки большинством депутатов парламента. Это остается моей целью. Это единственный выход из нынешнего тупика, что лишний раз доказали результаты серии голосований, прошедших на прошлой неделе", - говорится в обращении Мэй.

Премьер-министресса обратилась к членам Палаты общин, отвергшим проект соглашения с Евросоюзом, с просьбой вновь оценить ситуацию и пересмотреть свою позицию по предлагаемой сделке.

Она подчеркнула, что по-прежнему считает ее отражением того, за что британцы голосовали на референдуме 2016 года, и призвала евроскептиков поддержать нынешний проект соглашения, хотя, возможно, они и ожидали от этого документа большего. По ее словам, сторонники и противники Brexit должны оставить распри в прошлом и показать себя "прагматичными демократами и патриотами, способными пойти на достойный компромисс".

Как подчеркнула в своем заявлении Мэй, несмотря на то, что на прошлой неделе парламент проголосовал против возможности осуществления Brexit без сделки и проведения повторного референдума, ни один из этих вариантов не исключен полностью и связанные с ними риски, вплоть до отмены Brexit, по-прежнему сохраняются.

По словам главы правительства, в случае, если на следующей неделе парламент с третьей попытки утвердит проект соглашения с ЕС, Великобритании понадобится лишь небольшая техническая отсрочка для утверждения необходимых законов, после чего и будет осуществлен Brexit. Если же сделка по-прежнему не получит одобрения и нужно будет начинать работу над новой, то ЕС, скорее всего, потребует участия Великобритании в майских выборах в Европарламент, а это чревато для обоих сторон многочисленными юридическими сложностями.

Ранее сообщалось, что Мэй поставили ультиматум по Brexit. Парламентарии-консерваторы согласны поддержать сделку премьера с ЕС, но только при условии отставки самой Терезы Мэй.

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