Спорт Легенда світового боксу Майк Тайсон підтвердив намір провести бій проти ексчемпіона в п’яти вагових категоріях

2025-11-15 14:36

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон поділився бажанням провести бій на рингу після свого наступного виставкового поєдинку проти ексчемпіона в п’яти вагових категоріях Флойда Мейвезера.

За словами знаменитого боксера, він був би радий організувати реванш з блогером Джейком Полом.

"Я багато чому навчився після свого останнього бою. Я витратив багато енергії в залі. Працював з надмірним навантаженням, занадто сильно і занадто старанно. Мені потрібно більше розслаблятися - я завжди в це вірив.

Я тренувався занадто сильно і залишив велику частину свого бою в залі. Я просто сподіваюся, що після зустрічі з Флойдом Мейвезером, можливо, ми зможемо провести реванш. Так, мені було б цікаво. Він показав хороший результат, але я хочу спробувати ще раз", - наводить слова Тайсона Bloody Elbow.

Нагадаємо, виставковий бій Тайсона з Мейвезером запланований на весну 2026 року. Точна дата і місце проведення будуть оголошені пізніше.

