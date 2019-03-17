Политика Умерла российская актриса и певица Юлия Началова: ей было всего 38

2019-03-17 10:30 546

Российская певица и телеведущая Юлия Началова сегодня умерла в больнице, находясь в состоянии комы.

8 марта 2019 года Юлия Началова была госпитализирована в критическом состоянии после осложнений подагры и волчанки, высокого уровня сахара в крови и начала гангрены ноги, которая у неё развилась после незначительной травмы ноги и самостоятельного лечения лидокаином.

13 марта стало известно, что врачи ввели Юлию Началову в состояние искусственной комы. Как сообщал Telegram-канал Mash, Юлию Началову прооперировали из-за угрозы абсцесса. Операция длилась два часа. Перед ее началом был проведен целый комплекс сложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делу привлекли ведущих специалистов — хирурга из Боткинской и онколога из 40-й больницы Москвы.

PR-директор Юлии Нечаева Анна Исаева на своей странице в Интаграм сообщила, что певица умерла. Ей было 38 лет.