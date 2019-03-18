Мир Двоевластие в Венесуэле: Диктатор Мадуро срочно разогнал правительство

2019-03-18 09:40 267

Диктатор Николас Мадуро потребовал от своих министров уйти в отставку. Об этом сообщила в Twitter вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Речь идет о полной "реструктуризации" кабинета министров для "защиты родины Боливара и Чавеса", написала Родригес.

Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием.

Перестановки в кабинете министров Мадуро реализует в ситуации глубочайшего политического кризиса и фактического двоевластия в стране.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуйдо. В субботу он отправился в поездку по стране для мобилизации сторонников для участия в марше, который должен положить конец правлению Мадуро.

Выступая перед сторонниками в городе Валенсия в 125 километрах от столицы, Гуайдо объявил о начале "нового этапа" борьбы, который завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе.

"Мы пойдем на Мирафлорес и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", − заявил Гуайдо.

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