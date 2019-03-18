Украина Порошенко приказал в десять раз усилить охрану АЭС

2019-03-18 17:00 201

Меры по безопасности атомных электростанций усилены в десять раз, заявляет президент Петр Порошенко на совещании по вопросам развития атомной энергетики в городе Нетешин Хмельницкой области в понедельник, 18 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Могу заявить, что меры по безопасности увеличены в 10 раз. И мы готовы нести ответственность по безопасности от террористических угроз, причем как угроз от террористических атак с земли, так и воздушного пространства, атомных станций. Хотя в 2014 году ситуация была намного хуже", - сказал Порошенко

Он подчеркнул, что госпредприятие НАЭК Энергоатом находит возможности для выполнения решения СНБО, и предпринимает меры по противодействию потенциальным угрозам вместе со СБУ и Национальной гвардией.

В ходе заседания Порошенко также заявил, что приоритетными задачами в сфере энергетики являются строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива, сокращение доли топлива из России, а также энергомост с Европейским союзом.

Он отметил, что в настоящее время процесс диверсификации ядерного топлива продолжается без каких-либо потерь по качеству и себестоимости продукции, а также акцентировал внимание на том, что в 2018 году третий энергоблок Южно-Украинской АЭС стал первым блоком, который был полностью переведен на топливо производства американской компании Westinghouse.

"Следующим стратегическим шагом в вопросе поставки топлива является обеспечение украинских атомных электростанций ядерным топливом собственного производства… Уверен, что это очень амбициозная и своевременная задача, поскольку речь идет о создании в составе Энергоатома собственного завода по изготовлению ядерного топлива", – отметил президент.

Напомним, прошлым летом правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства - семь лет.