Политика Европа потеряла 100 млрд евро от санкций - МИД РФ

2019-03-18 19:00 249

 

Ранее СМИ опубликовали исследование, согласно которому за пять лет экономика России потеряла 150 миллиардов долларов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявляет, что Европа потеряла от собственных санкций и контрмер России 100 миллиардов евро. Об этом он сказал в интервью журналу Международная жизнь.

"Общие потери для европейцев известны - они составили 100 миллиардов от собственных санкций и наших контрмер, которые мы приняли совершенно законно. Но, с другой стороны, нельзя не видеть то, что санкционная машина запущена, маховик ее закрутился настолько, что его надо остановить, а на это требуются и политическая воля, и время", - сказал дипломат.

По его мнению, здесь будет ключевой фактор – способность европейцев выдерживать давление, которое сегодня идет "из-за океана".

"В конце концов, они должны действовать, сообразуясь с собственными интересами, а не интересами тех, кто сегодня хочет переформатировать всю глобальную систему, не только трансатлантическую, для обслуживания собственных национальных интересов", - отметил Грушко.

Ранее издание Bloomberg опубликовало исследование, согласно которому за пять лет после аннексии Крыма экономика России потеряла более чем 10% или 150 миллиардов долларов.

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