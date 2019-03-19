Мир Умер режиссер Марлен Хуциев, снявший фильм "Весна на Заречной улице"

2019-03-19 10:14 39

Мир кино потерял еще одного мэтра. На 94-м году ушел из жизни народный артист и знаковый режиссер огромной киноэпохи - Марлен Хуциев.

"Марлен Мартынович умер сегодня в 6:00", - сообщает ТАСС.

Время и место похорон сообщал позже. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Известно, что Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с женой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Жена режиссера умерла 4 января в реанимации.

Напомним, Марлен Хуциев - режиссер фильмов Весна на Заречной улице (совместно с Феликсом Миронером), два Федора, Июльский дождь, Послесловие, Бесконечность и других картин. В последние годы Хуциев работал над картиной Невечерняя о Толстом и Чехове.