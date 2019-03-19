Политика В Госдепе США раскрыли реальные причины личной вражды Порошенко и Путина

2019-03-19 11:15 231

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко – личная вражда.

Волкер отметил, что США не поддерживают кого-либо из кандидатов в президенты Украины.

"Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам", – заявил Волкер во время видеобрифинга для европейских СМИ.

По его мнению, существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко. Российский лидер "ожидает перемен" в Украине, считает спецпредставитель Госдепа.

При этом Волкер не уверен, что РФ поддерживает какого-то конкретного кандидата. В то же время он отметил, что ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.

Напмоним, ранее Путин заявил, что не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.