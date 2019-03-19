Политика Где будут выбирать президента Украины не по правилам - бюллетени распечатают на принтере

2019-03-19 13:44 156

На антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной в 15 тысячах км от Киева, обустроят самый отдаленный избирательный участок на выборах президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра, 31 марта в Антарктиде будут голосовать 34 человека – 11 участников постоянной экспедиции, которые находятся на станции целый год, а также 23 ученых из сезонной экспедиции, которые прибыли на станцию в конце января.

Избирательная процедура на станции "Академик Вернадский" будет проходить по особым правилам. В частности, полярники используют вместо оригинальных бюллетеней их распечатанные скан-копии, которые накануне голосования направит ЦИК. В день выборов в столовой на станции установят самодельную кабинку для голосования и избирательные урны. Подсчет голосов будет проходить в присутствии всех членов экспедиции.

Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию из четырех полярников.

Передать протокол комиссии с "мокрой" печатью удастся передать в Украину не ранее, чем через месяц после выборов. Поэтому документы в формате скан-копий оперативно передадут со станции в ЦИК.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский", начиная с 1998 года.